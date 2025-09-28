Hansi Flick mete dos sorpresas en el once para enfrentar a la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona tiene la gran posibilidad de alcanzar el primer lugar de la Liga Española en caso de conseguir los tres puntos contra la Real Sociedad, pero eso no es impedimento para que Hansi Flick de algo de descanso a varios jugadores importantes. El técnico teutón saldrá con dos grandes sorpresas frente a un rival que no viene en su mejor momento.

Los culés, que perdieron por lesión a varios jugadores importantes, esta vez con dos caras muy jóvenes en la alineación titular: Se trata de Roony Bardghji, atacante sueco de 19 años y Pedro "Dro" Fernández, centrocampista de tan solo 17 años. Esta sin duda será una gran oportunidad para ambos jugadores que ya debutaron con el primer equipo.

Alineaciones (Barcelona - Rea Sociedad)

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araújo, Christensen, Gerard; De Jong, Pedri, Dro; Bardghji, Rashford, Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta Car, Aihen, Gorrotxa, Zubeldia, Barrene, Turrientes Oyarzabal, Guedes, Marín.