Supercopa Endesa: Dónde ver y horario del Real Madrid Baloncesto vs Valencia Basket

La Final de la Supercopa Endesa está servida con un electrizante compromiso entre el Real Madrid Baloncesto y el Valencia Basket. El Palacio Fernando Martín Carpena de Málaga será testigo de la lucha por el primer título de la temporada en España.

El Real Madrid Baloncesto, máximo campeón histórico de la competición, llega a esta instancia con la misión de revalidar su dominio y levantar un nuevo trofeo en lo que marca su octava final al hilo en esta competencia. Enfrente estará un ambicioso Valencia Basket que, bajo un renovado equipo, ha demostrado solidez y un juego que promete poner en aprietos al favorito.

Dónde ver el Real Madrid Baloncesto vs Valencia Basket de la Supercopa Endesa

Para que no te pierdas ni un solo minuto de la Final Supercopa Endesa y veas quién se corona como el supercampeón de la zafra, a continuación te presentamos la información de transmisión.

En Venezuela: Los seguidores del mejor baloncesto europeo podrán sintonizar el encuentro a través de la señal de los especialistas deportivos, que suelen ofrecer la competición.

Canal: Meridiano Televisión

Hora: 1:00 de la tarde

En España: El partido que define la Supercopa Endesa se podrá seguir íntegramente a través del canal oficial de la Liga Endesa.