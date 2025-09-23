Supercopa Endesa: ¿Dónde se juega? (En vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa Endesa reunirá al Real Madrid, Unicaja, Valencia Basket y La Laguna Tenerife como los aspirantes a pelear por el primer título en a temporada 2025-26 en el baloncesto español.

Las semifinales se estarán desarrollando el próximo sábado 27 de septiembre, mientras que, la gran final se disputará el domingo. Después de vencer a la franquicia toronja en la final de la Liga Endesa, los merengues parten como candidatos a quedarse con el título y buscar revancha luego de perder el trofeo en la pasada edición.

Del otro lado tenemos a Unicaja como el otro favorito a quedarse con la gloria tras vencer precisamente a los blancos en 2024. Además de eso, los malagueños tendrán la sede a su favor para consolidar un bicampeonato. Aunque no poseen la candidatura como las franquicias mencionadas, Valencia y CB Canarias intentará dar el batacazo en la Supercopa ACB.

¿Dónde se jugará la Supercopa Endesa?

La primera competición de la temporada en los tabloncillos españoles se jugará en el desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, que es la sede habitual de los partidos del Unicaja como local.