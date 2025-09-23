Supercopa Endesa: Esta es la plantilla del Real Madrid (En vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid afronta la Supercopa Endesa 2025 con una plantilla renovada y llena de talento en todas sus líneas. El torneo, que comenzará el 27 de septiembre, será el punto de partida de una temporada exigente donde los blancos buscarán mantener su hegemonía en el baloncesto español y europeo. Su primer reto será en semifinales frente al CB Canarias, un duelo que promete intensidad desde el salto inicial.

La plantilla merengue para la Supercopa Endesa

Bases

Facundo Campazzo

Théo Maledon

Andrés Feliz

Base-Escolta

Sergio Llull

Aleros

David Krämer

Alberto Abalde

Gabriel Procida

Mario Hezonja

Gabriel Deck

Ala-pívots

Trey Lyles

Chuma Okeke

Izan Almansa

Usmán Garuba

Pívots

Bruno Fernando

Walter Tavares

Al frente del banquillo estará Sergio Scariolo, uno de los entrenadores más prestigiosos del panorama internacional, acompañado por un cuerpo técnico de nivel, conformado por Luis Guil, Stefan Ivanovic, Isidoro Calín, Matteo Cassinerio, Piti Hurtado y David Jimeno, además del preparador físico Juan Trapero. Con esta estructura, el club asegura una preparación completa y un trabajo detallado en todas las áreas.

El Real Madrid llega a la Supercopa con el aval de ser el equipo más laureado de la historia del torneo, con diez títulos en su haber. La ambición de ampliar esa cifra es clara, y la plantilla confeccionada invita a pensar que los blancos tienen argumentos para volver a ser protagonistas en el campeonato que marca el arranque oficial de la temporada.

Supercopa Endesa 2025 será transmitida en Vivo y en Exclusiva para Venezuela a través de Meridiano TV y Meridiano.net