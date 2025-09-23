Supercopa Endesa: Esta es la plantilla del Real Madrid (En vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

El Real Madrid afronta la Supercopa Endesa 2025 con una plantilla renovada y llena de talento en todas sus líneas. El torneo, que comenzará el 27 de septiembre, será el punto de partida de una temporada exigente donde los blancos buscarán mantener su hegemonía en el baloncesto español y europeo. Su primer reto será en semifinales frente al CB Canarias, un duelo que promete intensidad desde el salto inicial.
La plantilla merengue para la Supercopa Endesa
Bases
- Facundo Campazzo
- Théo Maledon
- Andrés Feliz
Base-Escolta
- Sergio Llull
Aleros
- David Krämer
- Alberto Abalde
- Gabriel Procida
- Mario Hezonja
- Gabriel Deck
Ala-pívots
- Trey Lyles
- Chuma Okeke
- Izan Almansa
- Usmán Garuba
Pívots
- Bruno Fernando
- Walter Tavares
Al frente del banquillo estará Sergio Scariolo, uno de los entrenadores más prestigiosos del panorama internacional, acompañado por un cuerpo técnico de nivel, conformado por Luis Guil, Stefan Ivanovic, Isidoro Calín, Matteo Cassinerio, Piti Hurtado y David Jimeno, además del preparador físico Juan Trapero. Con esta estructura, el club asegura una preparación completa y un trabajo detallado en todas las áreas.
El Real Madrid llega a la Supercopa con el aval de ser el equipo más laureado de la historia del torneo, con diez títulos en su haber. La ambición de ampliar esa cifra es clara, y la plantilla confeccionada invita a pensar que los blancos tienen argumentos para volver a ser protagonistas en el campeonato que marca el arranque oficial de la temporada.
Supercopa Endesa 2025 será transmitida en Vivo y en Exclusiva para Venezuela a través de Meridiano TV y Meridiano.net