Supercopa Endesa

Supercopa Endesa: Esta es la plantilla del Real Madrid (En vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

El equipo blanco irá en busca de su corona 11 en esta Supercopa

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 09:22 am
Supercopa Endesa: Esta es la plantilla del Real Madrid (En vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid afronta la Supercopa Endesa 2025 con una plantilla renovada y llena de talento en todas sus líneas. El torneo, que comenzará el 27 de septiembre, será el punto de partida de una temporada exigente donde los blancos buscarán mantener su hegemonía en el baloncesto español y europeo. Su primer reto será en semifinales frente al CB Canarias, un duelo que promete intensidad desde el salto inicial.

NOTAS RELACIONADAS

La plantilla merengue para la Supercopa Endesa

Bases

  • Facundo Campazzo
  • Théo Maledon
  • Andrés Feliz

Base-Escolta

  • Sergio Llull

Aleros

  • David Krämer
  • Alberto Abalde
  • Gabriel Procida
  • Mario Hezonja
  • Gabriel Deck

Ala-pívots

  • Trey Lyles
  • Chuma Okeke
  • Izan Almansa
  • Usmán Garuba

Pívots

  • Bruno Fernando
  • Walter Tavares

Al frente del banquillo estará Sergio Scariolo, uno de los entrenadores más prestigiosos del panorama internacional, acompañado por un cuerpo técnico de nivel, conformado por Luis Guil, Stefan Ivanovic, Isidoro Calín, Matteo Cassinerio, Piti Hurtado y David Jimeno, además del preparador físico Juan Trapero. Con esta estructura, el club asegura una preparación completa y un trabajo detallado en todas las áreas.

El Real Madrid llega a la Supercopa con el aval de ser el equipo más laureado de la historia del torneo, con diez títulos en su haber. La ambición de ampliar esa cifra es clara, y la plantilla confeccionada invita a pensar que los blancos tienen argumentos para volver a ser protagonistas en el campeonato que marca el arranque oficial de la temporada.

Supercopa Endesa 2025 será transmitida en Vivo y en Exclusiva para Venezuela a través de Meridiano TV y Meridiano.net

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 23 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Supercopa Endesa