Supercopa española de baloncesto: juegos, horarios y dónde verla en vivo

Por Andrea Matos Viveiros

Este prestigioso torneo reúne a los mejores equipos de España y Venezuela será testigo de este gran evento deportivo.

Por segundo año consecutivo, Meridiano Televisión transmitirá el mejor baloncesto europeo en señal abierta gratuita y en alta definición, disponible a través de Simpleplus, NetUno Go e InterGo. Los fanáticos podrán vivir cada jugada de la Supercopa Endesa de baloncesto español 2025 desde casa con la mejor calidad.

Partidos de semifinales de la Supercopa Endesa

El evento comenzará el sábado 27 de septiembre con dos encuentros imperdibles:

Unicaja vs Valencia Basket : la antesala iniciará a las 11:30a.m., y el juego comenzará a las 12:00 del mediodía.

Real Madrid vs Tenerife: la transmisión arrancará a las 2:30p.m., mientras que el salto entre dos está pautado para las 3:00p.m.

La gran final de la Supercopa Endesa se jugará el domingo 28 de septiembre en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, en Málaga. Un escenario icónico que recibirá a los mejores clubes de España en busca del primer título oficial del año. ¿Quiénes clasificarán?

Próxima temporada de la Liga Endesa

Además, la Liga Endesa de baloncesto español 2025/2026 arrancará su fase regular el 4 de octubre, y toda la emoción también estará disponible por Meridiano Televisión. Los fanáticos del baloncesto español tendrán la oportunidad de seguir a sus equipos favoritos en la competencia más prestigiosa de España.