La Supercopa Endesa arrancará durante el último fin de semana de septiembre para darle inicio a la temporada 2025-26 al baloncesto español. Cuatro equipos serán los elegidos para saltar a la acción en la venidera competición, que se desarrollará el 27 y 28 del mencionado mes.

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga será el escenario para la nueva edición de la Supercopa ACB. El campeón de este trofeo consolidará sus aspiraciones a lograr resultados importantes en esta campaña.

En la pasada edición, Unicaja venció al Real Madrid para quedarse con el título. Con el recinto a su favor, el equipo malagueño están catalogados como candidatos a repetir con el campeonato, que tendrá su final el próximo domingo 28 de septiembre.

¿Qué equipos participarán en la Supercopa Endesa?

Unicaja, Real Madrid, La Laguna Tenerife y Valencia Basket serán los equipos que saltará a la acción en Málaga y batallarán por el primer título de la temporada. Además del favoritismo de los actuales monarcas, los merengues llegan a la Supercopa ACB como grandes contendientes al trono luego de vencer en la Liga Endesa en la pasada edición.

Tanto Valencia y como CB Canarias serán equipos para tener cuidado y que cuentan con una plantilla interesantes para dar la estocada en la competición. Del otro lado, el Barcelona destaca como el gran ausencia para el venidera torneo, que arrancará este sábado 27 de septiembre.