¿Cuándo se juega la Supercopa Endesa? (En Vivo por Meridiano Televisión y Meridiano.net)

Como es costumbre en cada inicio de temporada, la Supercopa Endesa abrirá una nueva edición en los tabloncillos españoles con Real Madrid, Valencia Basket, Unicaja y La Laguna Tenerife como los equipos que batallarán por el primer trofeo en la venidera campaña.

Luego de quedarse con la Liga Endesa en la pasada edición, los merengues cuenta con cierto favoritismo para quedarse con el certamen. Asimismo y tras conquistarlo en la pasada entrega, Unicaja intentará repetir con otra gran presentación y mantener su dominio en la competición.

Septiembre cerrará con broche de oro con el inicio de la temporada 2025-26 del baloncesto español. La Laguna Tenerife y el Valencia Basket buscarán dar la sorpresa en las semifinales, mientras que, el Barcelona destaca como el gran ausente de esta Supercopa ACB, que será transmitido en vivo y en Exclusiva para Venezuela a través de Meridiano TV y Meridiano.net.

¿Cuándo arranca la Supercopa Endesa?

La Supercopa Endesa 2025 de baloncesto se jugará los días 27 y 28 de septiembre. Unicaja y Valencia serán los protagonistas en abrir las acciones con la primera semifinal desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, precisamente sede local de los actuales monarcas del mencionado certamen. Ese mismo día, Real Madrid y La Laguna Tenerife definirán al segundo finalista.

Para el domingo 28, se disputará la final que sellará a un nuevo campeón de la Supercopa ACB, que consolidará sus aspiraciones a triunfar en la venidera temporada en los tabloncillos españoles.