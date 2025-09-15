¿Cuáles equipos jugarán la Supercopa Endesa de baloncesto?

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Por segundo año consecutivo Meridiano Televisión transmitirá el mejor baloncesto europeo. La temporada dará inicio este 27 de septiembre con la Supercopa Endesa. El evento se transmitirá en vivo y en exclusiva en señal abierta gratuita y en HD a través de Simpleplus, NetUno Go e InterGo.

Semifinales Supercopa Endesa

Semifinal 1

Unicaja vs Valencia Basket

Sábado 27 de septiembre

Sábado 27 de septiembre Semifinal 2

Real Madrid vs La Laguna de Tenerife

Sábado 27 de septiembre

Sábado 27 de septiembre FINAL SUPERCOPA

Domingo 28 de septiembre

El torneo se disputará en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, Málaga.

Por otro lado, el inicio de la Liga Endesa (Liga española de baloncesto), iniciará su temporada regular el próximo 4 de octubre. Este evento también lo vivirás a través de Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.