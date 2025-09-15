Supercopa Endesa

¿Cuáles equipos jugarán la Supercopa Endesa de baloncesto?

La temporada de baloncesto español está por iniciar con la Supercopa Endesa. La vivirás en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión

Por Meridiano

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 04:08 pm
¿Cuáles equipos jugarán la Supercopa Endesa de baloncesto?
Por Andrea Matos Viveiros

Por segundo año consecutivo Meridiano Televisión transmitirá el mejor baloncesto europeo. La temporada dará inicio este 27 de septiembre con la Supercopa Endesa. El evento se transmitirá en vivo y en exclusiva en señal abierta gratuita y en HD a través de Simpleplus, NetUno Go e InterGo.

Semifinales Supercopa Endesa

El torneo se disputará en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, Málaga.

Por otro lado, el inicio de la Liga Endesa (Liga española de baloncesto), iniciará su temporada regular el próximo 4 de octubre. Este evento también lo vivirás a través de Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.

Lunes 15 de Septiembre de 2025
