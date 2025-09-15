¿Cuáles equipos jugarán la Supercopa Endesa de baloncesto?

Por Andrea Matos Viveiros
Por segundo año consecutivo Meridiano Televisión transmitirá el mejor baloncesto europeo. La temporada dará inicio este 27 de septiembre con la Supercopa Endesa. El evento se transmitirá en vivo y en exclusiva en señal abierta gratuita y en HD a través de Simpleplus, NetUno Go e InterGo.
Semifinales Supercopa Endesa
- Semifinal 1
Unicaja vs Valencia Basket
Sábado 27 de septiembre
- Semifinal 2
Real Madrid vs La Laguna de Tenerife
Sábado 27 de septiembre
- FINAL SUPERCOPA
Domingo 28 de septiembre
El torneo se disputará en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, Málaga.
Por otro lado, el inicio de la Liga Endesa (Liga española de baloncesto), iniciará su temporada regular el próximo 4 de octubre. Este evento también lo vivirás a través de Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.