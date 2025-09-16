Mohamed Dabone: El niño de 13 años que puede debutar como profesional con el Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El pívot de 2,10 metros, Mohamed Dabone, realizó su debut con el primer equipo del FC Barcelona. Si la noticia acabara allí no habría nada fuera de lo común. Pero todo cambia cuando decimos que la edad Dabone es de tan solo ¡13 años, 10 meses y 22 días!. El debut del adolescente se produjo en un partido amistoso contra el Bàsquet Girona, donde el joven anotó 4 puntos y capturó 3 rebotes en 10 minutos.

¿Debut profesional con 13 años?

A pesar de que su debut estaba planeado para la temporada pasada, cuestiones burocráticas impidieron su participación. Actualmente, el club catalán está gestionando los permisos necesarios con el Consejo Superior de Deportes para que Dabone pueda obtener una ficha profesional.

Esta licencia, que requiere de un permiso laboral, le permitiría participar en competiciones oficiales como la Liga ACB y la Euroliga. La normativa española establece una edad mínima de 16 años para jugadores profesionales, si bien Dabone cumplirá 14 el próximo 21 de octubre.

¿El más joven de la historia?

Si se concretara su debut en la Liga Endesa, Dabone establecería un nuevo récord de precocidad, superando a Bassala Bagayoko, quien ostenta la marca actual con 14 años, 7 meses y 15 días. Otras figuras del baloncesto español, como Ricky Rubio, también debutaron en su adolescencia.

El técnico Peñarroya ha manifestado la necesidad de mantener la calma ante la gran expectación. "Es un chico que nos está ayudando... pero calma. Todavía no está ni empezando su carrera, le falta mucho, está muy verde", afirmó. Peñarroya en una conferencia de prensa.