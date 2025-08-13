El Barcelona inscribió a niño de 13 años en el primer equipo ¿Quién es?

Suscríbete a nuestros canales

Mohamed Dabone podría batir el récord de Ricky Rubio, como el jugador más joven en la historia de la Liga Endesa ACB, pues con 13 años de edad, está listo para hacer su debut en la considerada por muchos como la mejor liga de Europa.

Este 12 de agosto se dio a conocer la colocación de su nombre en el plantel del primer equipo del FC Barcelona y mucho tienen que ver sus cualidades físicas, ya que pese a su juventud, impresiona por su físico.

Un dominio abrumador en categorías menores

El pívot mide 2.10 metros de estatura y goza de una capacidad atlética impropia para alguien que está entrando apenas en la adolescencia, lo cual le ha permitido dominar a placer en las categorías menores.

Un ejemplo fue en la Euroliga Junior, donde dio ventaja de seis años respecto a sus compañeros, pero que poco importó, pues igualmente se le vio superior al resto, con 21 puntos, seis rebotes y par de tapones en nada más que 12 minutos de acción contra Alba Berlín de Alemania.

Pero las raíces de Mohamed Dabone no están en Cataluña, ni en España como tal, sino en el continente africano, pues nació en Burkina Faso. Después, FC Barcelona lo fichó en 2022, siendo MVP en múltiples competencias, incluida la Mini Copa Endesa celebrada en 2024, donde exhibió un dominio muy marcado sobre sus rivales.

Mohamed Dabone suplirá las bajas en el FC Barcelona

La inclusión de este chico en el primer equipo tiene también mucho que ver con la época del año, dado que la pretemporada comenzará el 1 de septiembre y muchos de los jugadores internos del FC Barcelona estarán afrontando compromisos internacionales.

Ese el caso de los españoles Darío Brizuela, Willy Hernángomez y Joel Parra, el georgiano Tornike Shengelia y el argentino Juani Marcos. Entonces Dabone ayudará a las prácticas en estas primeras de cambio.