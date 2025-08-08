Liga Endesa

Liga Endesa: Pablo Laso fuera de Baskonia y este será su sustituto (+Detalles)

El equipo de Vitoria tendrá un nuevo entrenador en la temporada 2025-2026

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 11:03 am
Liga Endesa: Pablo Laso fuera de Baskonia y este será su sustituto (+Detalles)
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Pablo Laso ha sido despedido tras solo una temporada al mando del equipo de Baskonia. Su regreso a Vitoria, esperado con mucha ilusión por su trayectoria y su éxito en el Real Madrid, así como por su paso reciente por el Bayern Múnich, no logró los resultados esperados. Los pobres números y el rendimiento del equipo fueron clave para esta decisión.

NOTAS RELACIONADAS

Sucesor de Pablo Laso en Vitoria

La salida de Laso, aunque dolorosa para muchos, se veía venir desde hace tiempo y se confirmó finalmente hace poco. Poco después del anuncio, el Baskonia confirmó que Paolo Galbiati será quien tome las riendas del equipo la próxima temporada. El italiano llega con la misión de levantar al club y devolverle la competitividad perdida.

¿Selección Española su próximo reto?

Con la puerta abierta en Vitoria, Pablo Laso ahora apunta a un nuevo desafío, esta vez ligado a la selección española. Es el principal candidato para hacerse cargo del equipo nacional después del Eurobasket 2025, donde actualmente sigue al mando Sergio Scariolo. Se espera que Scariolo dé el salto al Real Madrid en la próxima etapa de su carrera, lo que abriría la oportunidad para Laso.

Pablo Laso es especialmente recordado por su gloriosa etapa en el Real Madrid, donde logró 22 títulos entre 2011 y 2022, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos de la historia reciente del baloncesto español.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos La vinotinto Eugenio Suárez NBA
Viernes 08 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Liga Endesa