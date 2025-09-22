Este entrenador será el relevo de Sergio Scariolo en España (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ya tiene nuevo líder para el banquillo de la Selección de España: Chus Mateo. El técnico madrileño de 56 años tomará el relevo de Sergio Scariolo y será presentado este martes al mediodía en el Museo de la FEB. Su debut llegará en las Ventanas FIBA de noviembre, en los partidos clasificatorios para el Mundial de 2027 en Qatar.

Últímo equipo del entrenador Español

Mateo llega libre tras su salida del Real Madrid en junio, donde conquistó seis títulos en tres temporadas, incluida la Euroliga de 2023. Su perfil conciliador y de bajo perfil convenció a la Federación en un momento clave para reconstruir la selección después del tropiezo en el último EuroBasket. La experiencia previa en el cuerpo técnico de España, donde ya colaboró en 2009 con Scariolo, también jugó a su favor.

La elección se inclinó finalmente hacia Mateo después de descartar a candidatos como Pablo Laso, Xavi Pascual y Jaume Ponsarnau. El primero no terminaba de encajar tras sus últimos pasos por Múnich y Vitoria, Pascual no encajaba en el perfil buscado, y Ponsarnau estaba ligado contractualmente al Surne Bilbao Basket.

El nuevo seleccionador asume el reto de liderar un equipo en transición, con la mirada puesta en devolver la competitividad en el corto plazo y construir una base sólida de cara al EuroBasket 2029, que se disputará en Madrid.

Con su nombramiento, la FEB apuesta por un técnico de consenso, conocedor del entorno y con la capacidad de trabajar sin generar ruido mediático. La etapa de Chus Mateo en el banquillo nacional ya está en marcha.