Este sería el favorito para ganar el Mundial 2026

Cada vez falta menos para el pitazo inicial de la Copa del Mundo, la competencia más esperada por los amantes del fútbol, y según DataFactory, España es el favorito para quedarse con la Copa del Mundo con un 14% de probabilidades. Con una trayectoria de más de dos décadas en el mercado, DataFactory se ha consolidado como una de las fuentes más confiables en información deportiva para los medios de comunicación, las casas de apuestas online y las marcas de toda América Latina.

Es que la empresa genera sus propios datos y además aplica tecnología de última generación para analizarlos y crear contenidos automatizados a través de un proceso de Data Storytelling. Mediante el uso de Data Mining y tomando como base la clasificación a esta Copa del Mundo, los resultados de los cuatro últimos mundiales, el ranking de la FIFA y la tendencia actual de las casas de apuestas online, el equipo de Data Intelligence de DataFactory creó su propio ranking, en el cual no solo destaca que España es la selección con mayor posibilidad de consagrarse, sino que también presenta las probabilidades de todas las selecciones clasificadas (42) hasta hoy y con la Fase de Grupos ya definida (luego del repechaje de marzo enviaremos una actualización del ranking).

Por debajo de España, última campeona de la Eurocopa de la UEFA, los siguientes candidatos son: 2°. Francia con un 11%; 3°. Inglaterra con un 10,2%; 4°. Argentina con 9,8% y 5°. Brasil con un 9,2%. Las otras selecciones latinoamericanas se encuentran posicionadas en los siguientes lugares: 10° Colombia con 2,2%; 13. Uruguay con un 1,9%; 20°. Ecuador con un 0,7% y 29° Paraguay con un 0,3%.