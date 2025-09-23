Supercopa Endesa: ¿Cuál es el equipo con más títulos? (En vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa Endesa se ha consolidado como el torneo que abre oficialmente la temporada del baloncesto español y, a lo largo de los años, ha dejado un historial de campeones que refleja la grandeza y la competitividad de la Liga ACB. Desde su primera edición en los años ochenta, este título ha servido para medir fuerzas entre los mejores equipos de España, con algunos clubes dominando la competición y otros firmando conquistas memorables.

En el palmarés destacan equipos históricos como el Barça, con seis títulos, o Baskonia, que vivió su etapa dorada en el certamen entre 2005 y 2008, cuando logró levantar el trofeo en cuatro ocasiones consecutivas. También figuran en la lista otros clubes con tradición en la ACB, como el Joventut de Badalona, ganador en 1985 y 1986, además de Valencia Basket (2017) y CB Gran Canaria (2016), que consiguieron inscribir su nombre en la historia del torneo en la última década.

Real Madrid, el más ganador de la Supercopa Endesa

Si hay un equipo que ha marcado la pauta en esta competición es el Real Madrid. Con 10 títulos en su vitrina, los blancos han dominado la Supercopa de manera especial en la última década, conquistando el trofeo en ocho de las últimas doce ediciones. Desde su primera corona en 1984-85 hasta la más reciente en 2023, el club blanco ha dejado claro que el inicio de temporada suele tener un dueño habitual.

Este dominio merengue refleja no solo la calidad de sus plantillas, sino también la ambición de comenzar cada curso con un título que, aunque simbólico en comparación con otros campeonatos, representa un impulso anímico importante. Además, refuerza la hegemonía del Real Madrid en el baloncesto español, donde también presume de ser el club con mayor número de ligas y copas.

Con cada nueva edición, la Supercopa Endesa sigue alimentando la rivalidad entre los grandes del baloncesto español. Ya sea con la experiencia de equipos que han sabido mantenerse en lo más alto, como el Madrid y el Barça, o con las irrupciones de clubes que sueñan con volver a repetir hazañas como las de Gran Canaria o Valencia, este torneo continúa siendo un espectáculo que anticipa la intensidad de toda la temporada.

En la edición 2025, el Real Madrid que será dirigido nuevamente por Sergio Scariolo, jugará las semifinales el próximo sábado 27 de septiembre, ante CB Canarias.

Supercopa Endesa 2025 será transmitida en Vivo y en Exclusiva para Venezuela a través de Meridiano TV y Meridiano.net