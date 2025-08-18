Madrid–Barça: Jornadas confirmadas para los Clásicos de la Liga Endesa 25-26 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La emoción del baloncesto español vuelve a encenderse con la confirmación de los Clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona en la temporada 2025-26 de la Liga Endesa. Los dos gigantes del basket europeo volverán a medir fuerzas en una rivalidad histórica que siempre promete intensidad, espectáculo y partidos inolvidables.

El Clásico del baloncesto español ya tiene jornadas definidas

El primer enfrentamiento se disputará en la jornada 14, cuando el Real Madrid reciba en casa al Barça. Será una cita marcada en rojo en el calendario, donde ambos equipos buscarán dar un golpe de autoridad en la primera mitad de la temporada. Cada Clásico en el Palacio de los Deportes se convierte en un ambiente electrizante, con la afición madridista jugando un papel fundamental.

El segundo duelo llegará en la jornada 23, esta vez con el FC Barcelona como local. En el Palau Blaugrana, el equipo catalán intentará imponer su estilo ante un Madrid que siempre compite al máximo nivel. Este choque suele ser decisivo en la lucha por los puestos de privilegio de la clasificación y puede tener repercusiones directas en el tramo final de la campaña.

Más allá de los resultados, cada Clásico es un espectáculo que trasciende la cancha. La Liga Endesa sigue consolidando estos enfrentamientos como un auténtico evento deportivo, seguido en todo el mundo. La temporada 2025-26 promete más emoción, más intensidad y nuevos capítulos en esta rivalidad que define la grandeza del baloncesto español.