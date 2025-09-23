Supercopa Endesa: Así le fue al dominicano Jean Montero con el Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Jean Montero será uno de los jugadores latinoamericanos que estarán presente en la Supercopa Endesa, que se desarrollará este 27 y 28 de septiembre desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

El escolta se quedó a las puertas de ganar la Liga Endesa en la pasada temporada, cuando cayó en las finales ante el Real Madrid. El dominicano no solo buscará revancha de los merengues, sino que intentará conquistar el primer trofeo de la nueva edición de los tabloncillos españoles.

Durante la temporada 2024-25 de la Liga Endesa, Jean Montero se consolidó como una de las figuras más destacadas del baloncesto español. En su primera campaña con el Valencia Basket, el escolta dominicano promedió 15,1 puntos, 3,5 rebotes, 4,7 asistencias y 1,3 recuperaciones por partido, con una valoración media de 17,9. Su rendimiento fue especialmente sobresaliente en la segunda vuelta de la liga regular, donde lideró la competición en valoración con 22,6 créditos por encuentro.

Jean Montero va por la Supercopa ACB con Valencia

Además de su destacada actuación en la Liga Endesa, Jean Montero brilló en la EuroCup, donde fue el máximo anotador y jugador más valorado del equipo, con promedios de 13,2 puntos, 2,9 rebotes, 5,3 asistencias y 1,7 recuperaciones por partido. Esta presentación le permitió ganar varios galardones individuales, incluyendo el MVP de marzo en la competición local, tras promediar 19 unidades, 5,3 habilitaciones y 4,8 capturas por juego.

Asimismo, el base fue premiado en el Mejor Quinteto de la Liga Endesa 2024-25 y recibió el premio al Mejor Joven de la competición por tercer año consecutivo. El piloto buscará arranque la nueva temporada como terminó la anterior edición en España y llevar al Valencia a su segunda Supercopa en su historia.

