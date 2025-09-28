Mapa revela cuál es el deporte más popular en cada país del mundo y sorprende a muchos

Suscríbete a nuestros canales

El reciente análisis de World Population Review reveló que el fútbol es el deporte que predomina en la mayor parte del planeta. Europa, África, Sudamérica y gran parte de Asia tienen al balompié como su actividad deportiva favorita, demostrando que es mucho más que un entretenimiento, es una tradición que moviliza multitudes y crea identidad nacional.

Aunque el fútbol es el rey global, el estudio también pone en evidencia países con deportes nacionales muy diferentes. En Estados Unidos, el fútbol americano es el deporte que concentra la mayor afición, mientras que Canadá tiene en el hockey sobre hielo a su mayor símbolo deportivo, vinculado a su clima y su cultura de invierno.

La región caribeña presenta una fuerte conexión con el béisbol, países como Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana destacan por su producción de jugadores de élite que nutren las Grandes Ligas. Este deporte es parte de su vida cotidiana y está presente en escuelas, ligas comunitarias y en su identidad nacional.

En el sur de Asia, el críquet ocupa el lugar central en la pasión deportiva. India, Pakistán y Bangladesh movilizan audiencias millonarias cada vez que hay un torneo internacional, para estas naciones, este deporte es un fenómeno cultural que trasciende el entretenimiento y despierta un fervor comparable al que genera el fútbol en otras partes del mundo.

El mapa también resalta casos curiosos, y es que, en Australia, el fútbol australiano es el deporte más seguido, con estadios llenos y una liga profesional consolidada. Irlanda mantiene su tradición con el fútbol gaélico, mientras que Bután se distingue como el único país donde el tiro con arco es considerado su deporte nacional, lo que refleja su profundo vínculo con la cultura ancestral.