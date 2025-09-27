Programación de eventos en Caracas para este fin de semana (+Detalles)

Durante este fin de semana, caraqueños y visitantes podrán disfrutan de una programación variada que incluye eventos culturales, musicales y más. Algunas actividades son gratuitas y otras pagas a costos asequibles. De este modo, podrás seleccionar la que más se adecúe a tus preferencias y exigencias.

Del 26 al 28 de septiembre: ExpoFerre en el Centro Comercial Líder, Nivel Contemporáneo, La California. Es el evento más importante del sector ferretero en Venezuela y la entrada es gratuita.

Del 27 al 28 de septiembre: “El Lago de los Cisnes” es una puesta en escena que deleitará a pequeños y adultos gracias a la reposición coreográfica de la maestra Martha Iris Fernández. Se trata de una obra de ballet clásico que engloba emotividad, música y danza. Se desarrollará en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño desde las 4:00 pm.

Del 26 al 28 de septiembre: Escrita y dirigida por Vicente Quintero la obra de teatro “La Última Sonata” fusiona el psicodrama y psicología gestalt.

Del 27 al 28 de septiembre: Denominada “Las Ganas de Llorar” puede representar una excelente opción para los amantes de la dramaturgia, quienes podrán asistir a la Sala La Viga, en el Centro Cultural Chacao a las 5:00 pm.

27 de septiembre: “Esto también pasará”, una obra de teatro escrita por Luis Alberto Rosas, y protagonizada por Antonio Delli y Daniel Marcano. Se llevará a cabo en el Teatro 8, Las Mercedes.

27 de septiembre: Sinfónica Ayacucho presentará "Studio Chibli" del director José Ricardo Pacheco, una alternativa especial para los pequeños de la casa, en la Universidad Metropolitana a las 4:00 pm. Las entradas están disponibles desde la plataforma de Goliiive.

27 de septiembre: La 1° Gaita Fest de Caracas en la Concha Acústica de Bello Monte a partir de las 4:00 pm. Para participar debes adquirir un boleto, cuyo costo es de 10$. Será animado por Daniel Somaroo y Ender Fuenmayor, y el lugar albergará a diferentes agrupaciones musicales, como: Sentimiento Nacional, Conjunto Saladillo, Los Fulleros de Daniel Alvarado, Serenata Decembrina y Maleiwa es Gaita.