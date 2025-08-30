Conozca los eventos gratuitos en Caracas para este fin de Semana (+Detalles)

¿No tienes planes para este fin de semana? No te preocupes, existen numerosas alternativas para el disfrute y la recreación en la Gran Caracas, y lo mejor de todo es que son gratuitos, por lo que no afectará tu presupuesto. Ya sea para disfrutar en familia o con amigos, podrás seleccionar el que se adecúe a tus preferencias.
Sábado 30 de agosto
- Obra de Teatro: Doña Rosita La Soltera de Federico Lorca, con la actuación de la actriz venezolana Daniela Alvarado. Ubicación: En la concha acústica de Colinas de Bello Monte, a partir de las 7:00 pm.
Los caraqueños apasionados por el arte tendrán la oportunidad de asistir a la obra “Mi Alma Creando -Frida Kahlo”, dirigida por el artista Jota Yépez. Ubicación: Centro Cultural Chacao, Sala Experimental, de 11:00 am a 5:30 pm.
- Gastronomía: Deleita tu paladar con variedad de platillos en la “Compinchería” y disfruta de música en vivo. Ubicación: Altamira, entre las 7:00 y 11:00 pm.
También, podrás asistir al festival gastronómico del 30 al 31 de agosto, en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes.
-
Pintura: Transforma una pieza decorándola con tu estilo y sello personal en el “Paint your DKNY Bag”. Ubicación: En el Centro Comercial El Tolón, piso 2, desde las 3:00 pm.
-
Deportes: Los amantes de las artes marciales podrán acudir a una exhibición de Kung Fu y participar en juegos de fuerza, flexibilidad y resistencia. Además de diversidad gastronómica, así como comprar ropa y accesorios únicos. Ubicación: Gimnasio Tak, en El Paraíso, a las 10:00 am.
- Desfile: Las reinas de belleza y las mascotas cautivarán a los asistentes. De igual modo, podrán acceder a diferentes servicios para los peludos: chequeo general, cortes de uñas, desparasitación y limpieza de orejas. Asimismo, podrán realizar una adopción responsable. Ubicación: Centro Comercial San Ignacio, en el Nivel Chaguaramos, ala Este, a partir de las 11:00 am.
-
Concierto: “Haga y su orquesta” celebrarán su 6° Aniversario, en una “experiencia inolvidable”. Ubicación: Centro San Ignacio, Plaza Ávila, desde las 5:00 pm.
Domingo 31 de agosto
-
Festival de Tizas: Un lienzo que se pintará de colores, una propuesta increíble para los pequeños de la casa, quienes pueden dejar volar su imaginación y creatividad. Ubicación: En el nivel techo estacionamiento (DAKA) en la Ciudad Comercial La Cascada, Los Teques, estado Miranda.
-
Duelo de cuentacuentos: Niños vs. Actores demostrarán sus habilidades para leer narrativas. Ubicación: Centro Comercial Líder, Nivel Feria, a las 4:00 pm.
-
Clase de bailoterapia: Lattin Caribbean ofrecerá una sesión de baile cargada de energía y sabor. Ubicación: Centro San Ignacio, Plaza Ávila, a las 11:00 am.