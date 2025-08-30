Conozca los eventos gratuitos en Caracas para este fin de Semana (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

¿No tienes planes para este fin de semana? No te preocupes, existen numerosas alternativas para el disfrute y la recreación en la Gran Caracas, y lo mejor de todo es que son gratuitos, por lo que no afectará tu presupuesto. Ya sea para disfrutar en familia o con amigos, podrás seleccionar el que se adecúe a tus preferencias.

Sábado 30 de agosto

Obra de Teatro: Doña Rosita La Soltera de Federico Lorca, con la actuación de la actriz venezolana Daniela Alvarado. Ubicación: En la concha acústica de Colinas de Bello Monte, a partir de las 7:00 pm.

Los caraqueños apasionados por el arte tendrán la oportunidad de asistir a la obra “Mi Alma Creando -Frida Kahlo”, dirigida por el artista Jota Yépez. Ubicación: Centro Cultural Chacao, Sala Experimental, de 11:00 am a 5:30 pm.

Gastronomía: Deleita tu paladar con variedad de platillos en la “Compinchería” y disfruta de música en vivo. Ubicación: Altamira, entre las 7:00 y 11:00 pm.

También, podrás asistir al festival gastronómico del 30 al 31 de agosto, en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes.

Pintura: Transforma una pieza decorándola con tu estilo y sello personal en el “Paint your DKNY Bag”. Ubicación: En el Centro Comercial El Tolón, piso 2, desde las 3:00 pm.

Deportes: Los amantes de las artes marciales podrán acudir a una exhibición de Kung Fu y participar en juegos de fuerza, flexibilidad y resistencia. Además de diversidad gastronómica, así como comprar ropa y accesorios únicos. Ubicación: Gimnasio Tak, en El Paraíso, a las 10:00 am.

Desfile: Las reinas de belleza y las mascotas cautivarán a los asistentes. De igual modo, podrán acceder a diferentes servicios para los peludos: chequeo general, cortes de uñas, desparasitación y limpieza de orejas. Asimismo, podrán realizar una adopción responsable. Ubicación: Centro Comercial San Ignacio, en el Nivel Chaguaramos, ala Este, a partir de las 11:00 am.

Concierto: "Haga y su orquesta" celebrarán su 6° Aniversario, en una "experiencia inolvidable". Ubicación: Centro San Ignacio, Plaza Ávila, desde las 5:00 pm.

Domingo 31 de agosto