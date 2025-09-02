Yegua importada que estuvo ausente por más de dos meses vuelve para dominar la carrera de los acumulados del 5y6

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 34 será este domingo 07 de septiembre en el hipódromo La Rinconada además que será el inicio del tercer meeting del año.

La jornada cuenta con la programación de 12 emocionantes carreras sin cotejos selectivos mientras que el clarín sonará a partir de la 1:00 de la tarde.

La duodécima del programa, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, es para yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros más un premio adicional a repartir de 16 mil dólares.

Tea Tree Bay: Regreso Última válida 5y6 R34 La Rinconada

De las 13 participantes inscritas se encuentra la yegua de origen británica Tea Tree Bay (GB) (llevará el número 7 en la gualdrapa), con la monta del destacado aprendiz Winder Véliz, presentada por el campeón de la estadística del segundo meeting, Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Yellowstone.

La castaña británica retorna al óvalo caraqueño luego de 77 días sin correr, pues en su última actuación llegó quinta a ocho cuerpos de la vencedora Gran Nasya disputado el día 22 de junio del presente año en la arena de Coche.

Ejercicios previos: La Rinconada:

El pasado viernes 29 de agosto, la pupila de Uzcátegui registró 51’’4 para los 800 metros, en pelo, veloz y muy bien con remate de 13 segundos exactos.