Regreso épico: Yegua que deslumbró en su debut reaparece a La Rinconada tras más de tres meses

El tercer meeting de la temporada 2025 arrancará este domingo 07 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, con la realización de la trigésima cuarta reunión que traerá consigo una programación de 12 emocionantes carreras sin pruebas selectivas.

Queen Lety: Reaparece 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La tresañera alazana Queen Lety (llevará número 10 en la gualdrapa) reaparecerá a la arena caraqueña luego de 106 día sin correr para participar en la décima carrera, cuarta válida para yeguas nacionales e importadas de 3 y 4 años, ganadoras de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros, al mismo tiempo repite en la monta del jinete profesional y de talla internacional Yonkleiver Díaz y bajo el entrenamiento de Ramón García Mosquera en defensa de los colores del Stud Lema.

La nacida y criada en Urama debutó y ganó de punta a punta el día 24 de mayo conducido por el mismo látigo Díaz. Dejó crono de 73 segundos exactos para el mismo tiro de 1.200 metros.

Esta pupila de García Mosquera es una hija del semental Siete C en Catiras Team.

Ejercicios previos: La Rinconada Datos hípicos

El 15 de agosto, Queen Lety marcó 43’’2 para 600 metros, en pelo, muy cómoda y bien después de la raya con remate de 12.2.

Su último ejercicio fue el día 22 de agosto, en pelo, cómoda y muy bien con remate de 12 segundos exactos.