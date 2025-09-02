Linaje de campeón: Hija de un ganador del UAE Derby (G2) debuta el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada ofrecerá este domingo 07 de septiembre la reunión número 34 y dará inicio al tercer meeting de la presente temporada.

La emoción del espectáculo hípico continúa con la asistencia de los aficionados, quienes disfrutarán de una programación de 12 competencias.

Debut con estilo: Carora’s Dream Hija Mendelsohn Reunión 34 La Rinconada

Justamente en la primera carrera del ciclo no válido es para potrancas nacionales e importadas de dos años, debutantes o no ganadoras para el recorrido de 1.100 metros y contará con una nómina de seis competidoras inscritas.

Entre ellas, se destaca el debut de la dosañera importada Carora’s Dream (USA), nacida en el estado norteamericano de Kentucky.

Es una hija del reconocido semental y ganador de varios Graded Stakes Mendelsohn en Broken Oath. Será montada por Jaime Lugo Jr. y la preparación de Fernando Parilli Araujo para el Stud Z.M.

Sobre su padre, cumplió campaña de 4 victorias en 13 actuaciones en varios hipódromos como Acueduct, Churchill Downs, Saratoga, Del Mar, entre otros.

Entre sus triunfos conquistó la Breeders’ Cup Juveline Turf (G1) (2017) en Del Mar, el UAE Derby (G2) (2018) realizado en el Meydan Racecourse en los Emiratos Árabes Unidos, el Patton Stakes (2018) disputado en el Dundalk Racecourse situado en Irlanda.

Trabajos de Carora’s Dream en La Rinconada

Sus trabajos de preparación han dejado buenas impresiones. El sábado 1 de febrero marcó 39.3 para 600 metros, en silla, muy cómodo con remate de 12,3 mientras que su último trabajo fue el pasado 30 de febrero cronometró 40.4 en la misma distancia, en silla, cómoda con remate de 12 segundos exactos.

Con estos antecedentes, Carora’s Dream genera gran expectativa en su estreno, y su actuación en la pista definirá su potencial dentro de la competitiva generación de potrancas jóvenes en el principal óvalo caraqueño.