Yegua que fue capaz de ganarse a Take A Step regresa a la cancha y en una distancia que ya ganó

Todo está listo para un nuevo comienzo en La Rinconada y se trata del arranque del tercer meeting donde los jinetes y entrenadores buscaran dar los mejor de si hasta que llegue la última reunión que tiene como fecha el 14 de diciembre del presente año.

La Rinconada: Yegua Ganadora Distancia 1.200 metros

Para esta ocasión 12 interesantes pruebas están listas y darán inicio como de costumbre a la 1:00 pm ya para el tradicional juego del 5y6 que trae como monto único a repartir para el afortunado ganador la cantidad de $1.250.000.

Una de las pruebas del ciclo válido, precisamente es a la altura de la décima carrera, cuarta válida especial para yeguas nacionales e importados de 3 y 4 años, ganadores de una carrera.

Hasta el momento 11 yeguas se darán de la partida en recorrido de 1.200 metros por un premio adicional especial a repartir de $22.000 y por el puesto de pista seis se tendrá la presencia de la yegua Chipilina con la monta de Jaime Lugo Jr.

La pupila del Stud “Excelso” viene de un parón de 196 días sin correr, su última participación fue el 23 de febrero del presente año donde ocupó el quinto lugar a 14 cuerpos de la ganadora de ese día Potenciada.

No podemos olvidar que la castaña presentada ahora por Fernando Parilli Araujo fue capaz de ganarse a la hija de: El Cubita, Take A Step que a su vez enfrentó a los machos en su más reciente actuación en el tercer y último paso de la triple corona nacional celebrada en el mes de julio.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Chipilina: La Rinconada

Ago 22 G.A. Barrios E/P 18,1 32 44,4 (600) 58,4/72, 28 41 55 (800) 70/ salió al tiro con remate de 14.

Ago 29 G. A. Barrios E/P 14,2 28,2 41,2 (600) 55,2/68,4// cómoda con remate de 13. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos