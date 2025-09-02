Lazos de sangre en la pista: la R34 contará con la participación de dos hermanos completos

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de ayer lunes, el Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer mediante sus redes sociales, la programación de la reunión número 34 del año, en el marco de la primera fecha del tercer meeting 2025 que se realiza en el coso de Coche.

Hermanos completos en la pista: La Rinconada carreras

Este domingo, La Rinconada vivirá un evento poco común pero emocionante: dos caballos hermanos (machos) competirán en pruebas distintas durante la misma jornada de carreras. La programación incluye doce interesantes competencias que prometen captar la atención de los aficionados.

El primero de estos hermanos es Viejo Parra, un potro hijo de The Great War en Luna Santa por Repent. Presentado por el entrenador Fernando Parilli Araujo, Viejo Parra competirá en la cuarta carrera dominical, una prueba especial para potros nacionales e importados de dos años, tanto debutantes como no ganadores. Para esta ocasión, contará con la monta de Robert Capriles y pertenece al Stud “Transformers”.

Acto seguido, en la quinta carrera, que da inicio a la triple apuesta, el otro hermano, Barbasco, será presentado también por el entrenador Fernando Parilli Araujo. Cabe destacar que este ejemplar viene de ganar en su más reciente y ahora deberá enfrentar a caballos nacionales e importados de 3 y 4 años ganadores de una carrera, llevará el número tres en la gualdrapa y será montado por Yoelbis González, en este caso representante de los colores del Stud "Linda Abril.

Para el del Stud 'Linda Abril', su ejercicio más reciente agosto 30: Yoelbis González E/S 28,1 41,2 (600) 54,3 69,1 cómodo con remate de 13,1. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.

Programa de carreras: Reunión 34 Caballos Hermanos

Estos dos hermanos buscarán dar lo mejor de sí en sus respectivas carreras, un hecho que genera gran expectativa entre los aficionados. Sus historias reflejan la perseverancia y la emoción del mundo hípico, donde cada competencia puede traer sorpresas y nuevos comienzos.