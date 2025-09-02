Sin rival: Stud Yellowstone es el rey indiscutible del segundo meeting en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Stud Yellowstone, perteneciente al propio entrenador Carlos Luis Uzcátegui aseguró este domingo 31 de agosto la estadística del segundo de la presente 2024 lo que lo hizo ser la divisa más ganadora de las competencias en el hipódromo La Rinconada.

Stud Yellowstone: Campeón Segundo Meeting 2025 La Rinconada

El mencionado Stud conquistó un total de 39 competencias ganadas en el óvalo de Coche con ejemplares nacionales e importados de la talla de: Special Element (USA), Perfect La Combee (USA), Padel, Say Cheez Louise (USA), Fleet Street (USA), Star White, Tapit's Tale (USA), entre otros excelsos(as) corredores(as) todos bajo la preparación del propio propietario Carlos Luis Uzcátegui.

El segundo lugar del segundo meeting fue ocupado por el Stud Z.M perteneciente al Ing. Ignacio Zubillaga con 13 triunfos, que también cuenta con ejemplares como Compadre Peche, Brown Sugar, Qualitat, Luna Dulce, Macuto, entre otros.

Para la tercera posición se ubicó el Stud Excelso con 11 victorias para satisfacción del propietario Ing. Carlos Fermín, mientras que para el Stud Los Audaces ocupó el cuarto lugar con siete fotografías en el paddock de ganadores y para el Stud Perseverancia propiedad del Señor Wilfredo Guevara ocupó el quinto lugar con seis lauros.