La mejor atropellada de 2024 busca repetir la hazaña en La Rinconada este domingo

El majestuoso óvalo de Coche abre nuevamente sus puertas este próximo domingo. Su agenda incluye la realización de 12 competencias sin selectivas ni clásicas que forman parte de la primera fecha del tercer meeting de carreras. La reunión 34 promete gran espectáculo y, como es tradición, el 5y6 estará presente desde la séptima carrera, con una expectativa considerable entre los aficionados.

La Rinconada: Atropellada 2024 Tordillo Domingo

Una de las pruebas que conforman el 5y6 nacional es la segunda válida, una carrera especial para caballos nacionales e importados de cinco años y más, ganadores de dos carreras.

En esta competencia, que promete ser vibrante, el foco de atención se posa en el puesto de pista número tres. Desde allí, se dará la partida el hijo del fallecido semental Constructor White en Mauras Forever por War Front. Este ejemplar Gabo White regresa a la pista tras aproximadamente 180 días sin competir, una ausencia que ha generado expectación.

Cabe destacar que "El Tordillo", un purasangre que ya se encuentra desde hace meses en la cuadra de Jefferson Rivas estaba listo para correr el pasado 20 de julio, pero fue retirado por Hemorragia Pulmonar.

Los aficionados a las carreras recuerdan con claridad su actuación del pasado 17 de noviembre de 2024. En esa fecha, el ejemplar ganó la sexta válida de ese domingo con una atropellada descomunal, un remate final que se grabó en la memoria colectiva como uno de los momentos más emocionantes del año.

Su actuación más reciente, ya en 2025, ocurrió el 30 de marzo. En esa oportunidad, "El Tordillo" finalizó en la octava casilla con José Alejandro Rivero en la silla, a 19 cuerpos del ganador Soldado del Rey. Sin embargo, en esa carrera, el jinete reportó problemas, al manifestar que la silla del caballo se deslizó, un incidente que pudo influir en su rendimiento.

Para esta reaparición, el tordillo, propiedad del Stud "Shalom" nacido y criado en el Haras Urama, contará con la monta nuevamente de José Alejandro Rivero y un hándicap de 53 kilos.

¿Será capaz "El Tordillo" de replicar su impresionante atropellada y demostrar por qué se ganó el título de la mejor del 2024? El domingo lo sabremos.

Ejercicios recientes: Atropellada La Rinconada

May 03 V. Estrella E/S 17.2 31.3 44.3 57.2 70.4 (1000) 84.3/99.4//116.2/// movido al final y respondió con remate de 13.2 de segunda vuelta.

Mayo 10 Y. Contreras E/P 12.2 26.4 40.1 53.3 (800) 66.3/81.3//97.1/// animado y bien con remate de 13.2 de segunda vuelta. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.