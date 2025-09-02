Jinete aprendiz venezolano consigue su primera carrera en Argentina

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 1 de septiembre se celebró la 81ª jornada en el hipódromo de Palermo, Argentina, con la disputa de 13 competencias. En esta ocasión, el jinete aprendiz venezolano Luis José Morantes Vivas consiguió su primera victoria en este prestigioso escenario del sur, al comandar al ejemplar Crazy Magic hacia el triunfo.

Luis Morantes consigue su primer triunfo en Argentina

Crazy Magic se llevó la victoria en una carrera de una milla con registro de 102” para la distancia en pista de arena, para el entrenador Kot Mario Alejandro, quien presentó en impecables condiciones para el stud Los Cowboys. Esta hembra de siete años, hija de Global Hunter en Magic Prize por Pure Prize, consigue su segunda victoria en 25 presentaciones.

Luis Morantes del coleo al turf

Luis Morantes, jinete aprendiz venezolano, se comunicó con el equipo de Meridiano.net y nos indicó que se encuentra radicado en este país en el cono sur desde marzo de 2018. Luis destaca que en Venezuela se dedicaba al coleo y cuartos de milla. A finales de ese año (2018) decide inscribirse en la escuela de jinetes en San Isidro y comenzó a cursar a partir del 2019; sin embargo, al llegar la pandemia, se paralizó el ecuestre.

En el 2023, reinicia en la Escuela Gremial del Sur, en San Isidro; durante ese año hasta la fecha, participó en hipódromos de provincia, en este caso en Dolores, donde tuvo la oportunidad de montar en tres ocasiones.

Luis Morantes, de 26 años, relata que desde su llegada a Argentina ha recibido un trato favorable y atención adecuada. Aunque no tenía experiencia previa en el mundo del turf, se dedicó a aprender el oficio en diversas escuelas especializadas para jinetes, donde adquirió las habilidades necesarias para desenvolverse en esta disciplina.

Recientemente, Morantes obtuvo su licencia como jinete aprendiz, concedida por el hipódromo de San Isidro, lo que le permite competir de manera oficial en las carreras. Este importante logro llegó tras su participación en diez competencias, en las cuales demostró dedicación y progreso constante. Actualmente, Morantes está radicado en Palermo, donde se entrena y trabaja diariamente para consolidar su carrera en el ámbito turfístico.

Durante su estadía ha recibido oportunidades de varios entrenadores, entre ellos Ardohain Facundo Sebastian, Carlos Alberto Medina y Sergio Abel García, quienes le han brindado más compromisos de monta.

Cabe destacar, que en la temporada 2023 y 2024, había competido en Dolores en tres ocasiones, mientras cursaba en la escuela. Este año (agosto) recibió su licencia para competir en los mejores circuitos de Argentina. Morantes se despidió diciendo “vamos a publicar muchos más triunfos gracias”