Gold Phoenix por cuarta vez se lleva el Del Mar Handicap

Suscríbete a nuestros canales

Gold Phoenix, se alzó con la victoria en la última carrera de la jornada sabatina en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, reservada para el Del Mar Handicap (G2) en distancia de 2.200 metros en pista de grama con una bolsa de $300.000 que se la lleva por cuarto año consecutivo. Derrotando a 10 participantes que atrajo esta carrera, calificados y ganadores de prueba de grado.

Gold Phoenix se lleva por cuarta vez el Del Mar Handicap

El experimentado ejemplar castrado de siete años Gold Phoenix, de origen irlandés, conducido por Flavien Prat, para el experimentado entrenador Phil D’Amato, consiguió su primera victoria en la temporada, y su cuarto triunfo en el Del Mar Handicap (G2) de manera consecutiva, un hecho único para un ejemplar en cualquier prueba de grado en Estados Unidos.

A pesar de haber perdido en sus tres carreras anteriores este año, Gold Phoenix lució al máximo nivel en su carrera favorita, consiguiendo la victoria en un final entre cuatro en la Del Mar 'Cap, una competencia de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In para la Breeders' Cup Turf (G1T) del 1 de noviembre.

Gold Phoenix ocupó su habitual posición en la mitad del pelotón, mientras que el líder Final Boss, intentó adormecer la carrera con pausados ​​tiempos iniciales de :25.05, :50.89 y 1:16.51. Al pasar la milla, Gold Phoenix, que había corrido sin obstáculos durante todo el recorrido, entró repentinamente en acción bajo el comando de Falvien Prat, y más abierto que todos en el carril, el valiente castrado se enfrentó a rivales de todos lados en una recta final escalofriante.

Al final, quedó un pescuezo por delante de Stay Hot, que había tomado la delantera a mitad de la recta, y Atitlán, con el regreso de Truly Quality cruzando la línea en cuarto lugar por el exterior. Gold Phoenix, abonó $6.20 a ganador y detuvo el reloj en 2:16.09 sobre el césped firme, corriendo la distancia un segundo más rápido que su tiempo de la carrera del año pasado.

El entrenador Phil D'Amato, suma su décima victoria en las últimas 12 ediciones del Del Mar Handicap. Gold Phoenix ganó la versión 2022 con la monta de Flavien Prat, la 2023 la ganó con Juan Hernández y en la última el triunfo fue a bordo de Kyle Frey.

Por su parte, Phil D'Amato lo hizo con Red King (2020), Acclimate (2019), Fashion Business (2018), Hunt (2017) y con Big John B (2014-15).