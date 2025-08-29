Gold Phoenix va por este récord histórico en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana, el hipódromo Del Mar reunirá a un grupo de los mejores ejemplares de varias divisiones en distintas competencias sobre distancias y superficies distintas. Cinco pruebas de grados que combinadas repartirán 1.4 millones de dólares, donde la prueba central será la Pacific Classic S., con la participación de Journalism, dentro de una cartelera de once competencias.

Del Mar Handicap (G2) será la prueba de cierre

La última carrera de la jornada sabatina fue reservada para el Del Mar Handicap (G2) en distancia de 2.200 metros en pista de grama con una bolsa de $300.000 a repartir entre los 11 participantes que atrajo esta carrera para machos maduros, calificados y ganadores de prueba de grado.

Entre los nominados está el experimentado ejemplar castrado de siete años Gold Phoenix, de origen irlandés, que será conducido por Flavien Prat, para el experimentado entrenador Phil D’Amato. Gold Phoenix buscará su primera victoria en la temporada, que podría significar su cuarto triunfo en el Del Mar Handicap (G2) de manera consecutiva, un hecho único para un ejemplar en cualquier prueba de grado en Estados Unidos.

Este récord de cuatro victorias consecutivas, de lograrse en el Del Mar Handicap (G2T) en la versión de este año, fue programado como la 11.ª, justo después de que Journalism se enfrenta a Nysos y Fiercenes en el Pacific Classic Stakes (G1) de $1 millón, por lo que Gold Phoenix podría no recibir la atención que merece si logra hacer el trabajo.

El entrenador Phil D'Amato ha ganado nueve de las últimas 11 ediciones del Del Mar Handicap. Gold Phoenix ganó la versión 2022 con la monta de Flavien Prat, la 2023 la ganó con Juan Hernández y en la última el triunfo fue a bordo de Kyle Frey.

Por su parte, Phil D'Amato lo hizo con Red King (2020), Acclimate (2019), Fashion Business (2018), Hunt (2017) y con Big John B (2014-15). El Del Mar Handicap (G2) fue programado para las 9:43 p.m. hora criolla.