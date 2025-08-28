No busques más: Estos son los ejemplares con más fuerza en la pista de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 33, está pautada para este domingo 31 de agosto, con un total de 12 competencias sin pruebas selectivas, a partir de la 1:00 de la tarde, en el hipódromo La Rinconada.

Hayes Bay (USA): Yegua importada que nos sorprendió su debut con el empate con Mi Maritza y estamos seguro que esa carrera difícilmente la afición hípica pueda olvidar.

Sin embargo, para esta venidera competencia se encuentra lista para buscar una nueva victoria, con la misma yunta ganadora: Jaime “Pocho” Lugo y Humberto Correia.

Sin lugar a duda, esta norteamericana gusta mucho por parte del público hípico y se espera una magistral actuación.

Asimismo, otra importada que también gusta mucho dentro del aficionado hípico es Say Cheez Louise (USA), que reaparece luego de 49 días sin correr y está vez repite la yunta Winder Véliz / Carlos Luis Uzcátegui. Va por la búsqueda de una nueva visita al recinto de ganadores, tomando en cuenta el planteamiento que se presente en carrera. Por lo que esta norteamericana pudiera decidir en los metros finales.

Por último, en la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de 4 años, debutantes o no ganadores, con una nómina de 11 participantes. Uno de los competidores favorecidos por la distancia de 1.300 metros no es otro que Talentoso que repite la monta del efectivo jockey profesional José Alejandro Rivero.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que gusta para este tipo de jugada es el caballo Bombazo que participa en la segunda válida para el juego de las mayorías, que es para el lote de caballos nacionales e importados de 4 y 5 años, ganadores de 2 y 3 carreras, que vuelve a las manos del látigo Aldry Siso.