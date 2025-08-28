El "robo" que toda Venezuela espera: Revelamos a la yegua que corre en la primera válida

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 31 de agosto, el hipódromo La Rinconada baja el telón del segundo meeting de la temporada con su reunión 33.

Los aficionados vivirán una jornada cargada de gran emoción, ya que las carreras definirán a los campeones de esta etapa y pondrán a prueba a los mejores jinetes y caballos del circuito.

La jornada de carreras presenta un total de 12 competencias. En esta ocasión, la cartelera no incluye los tradicionales eventos selectivos de grado, lo cual modifica la dinámica habitual de la programación. A pesar de esto, se espera que las carreras ofrezcan grandes emociones a los aficionados.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 Datos hípicos

La séptima del programa, primera válida para el juego del 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.

Para este lote participa la alazana My Flirting Mate (número 10), una alazana que reaparece tras 42 días sin correr. Será conducida por jinete profesional conocido como el “duro de pasar” José Gilberto Hernández y el entrenamiento del maestro de maestros y la leyenda viviente del hipismo venezolano Don César Cachazo para el Stud Azatlan, al mismo tiempo es primera favorita de Gaceta Hípica.

Su última carrera llegó segunda a 3 cuerpos de la vencedora Copacabana disputada el 20 de julio en el óvalo caraqueño.

Se espera que para esta primera válida del día domingo 31 de agosto, My Flirting Mate pueda buscar sorprender con su primera victoria de la temporada en la arena de Coche.