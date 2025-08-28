Nieto de Taconeo ajusta muy bien y puede sorprender en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

En una de las válidas del 5y6 nacional del domingo en la reunión 33 de la temporada y última del segundo meeting del año, correrá un nieto del campeón nacional pistero y semental Taconeo, el cual realizó un gran ajuste este miércoles que lo mete en la pelea por la victoria de la prueba.

Nieto de Taconeo ajusta para sorprender el 5y6

El entrenador Freddy Petit hará correr en la segunda válida del 5y6 nacional de domingo al castaño de cinco años, Mr Estricto con la monta del jockey aprendiz Franklin Puello Jr. para el Stud The Society.

El purasangre es nacido el 8 de abril del 2020, producto del campeón semental Champlain en la yegua criolla Vistosa por Taconeo, nacido en el Haras La Primavera, el cual lleva una temporada de tres victorias en 12 presentaciones hasta los momentos.

Mientras en el presente 2025, cuenta con un triunfo en ocho carreras y lo consiguió el pasado 29 de junio del año en curso en una prueba de 1.400 metros con el mismo Puello Jr. en la silla y un tiempo de 85’3.

La mañana de este miércoles en la arena del coso de Coche, el purasangre maduro de cinco años, realiz´p su ajuste final previo a la competencia y la División de Tomatiempos del INH informó que sus parciales fueron los siguientes:

19,4 34,3 47,3 59,1 71 1000MTS (EP) RECTA DE ENFRENTE, 2DA VUELTA, MUY BIEN AL FINAL.