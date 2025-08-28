Para ganar: Mira el “dato más corrido” que participa en la tercera válida

El hipódromo La Rinconada presenta este domingo 31 de agosto su reunión dominical 33, por lo que el público aficionado presenciará en vivo y directo, una jornada emocionante, con la cartelera de 12 carreras sin cotejos selectivos.
La novena de la jornada, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, es para yeguas nacionales e importadas de 5 y más años, ganadores de 1 carrera (a excepción de carrera de reclamo) en distancia de 1.300 metros.
Entre las competidoras inscritas se encuentra la tordilla Boiled Milk (número 5), repite la monta de aprendiz Julio Moncada y entrenada por Henry Trujillo para los colores del Stud M.M.
La cincoañera es primera favorita para la revista con mayor trayectoria en el hipismo venezolano: Gaceta Hípica.
En su última competencia disputada el pasado 17 de agosto de este año 2025 fue capaz de llegar segunda a 5 1/2 cuerpos de la ganadora Madame Walker.
Ejercicio: 5y6 La Rinconada
El ejercicio realizado por el pupilo de Trujillo fue este miércoles 27 de agosto, galopó dos vueltas, en silla, cómodo publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).