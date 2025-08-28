Atención: Uno de los ajustes más explosivos lo tiene esta yegua que podría ser la posible sorpresa para la jornada dominical

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica caraqueña dice presente en la reunión número 33, el día domingo 31 de agosto en el hipódromo La Rinconada para disfrutar de la programación de las 12 emocionantes competencias sin incluir pruebas de Grado.

La segunda de la cartelera del ciclo no válido está reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 y 4 años, ganadoras de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

Copacabana: R33 Datos hípicos La Rinconada

Una de las participantes es Copacabana, una potra tresañera producto de King Seraf en Maniflower por King George (número 5), con Jhonathan Aray sobre los estribos y se estrena en la cuadra del entrenador Germán Rojas Jr., para los colores del Stud Rampana.

Además, regresa a la pista caraqueña luego de 42 días sin correr, por lo que será una posible sorpresa para tomarse una nueva foto del año.

Su última actuación pública fue su primera victoria en el lote de debutantes y perdedoras, a la altura de la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional de la reunión número 27 realizada el día 20 de julio a 3 cuerpos de ventajas, con un crono 86’’2’’ para el tiro de 1.400 metros.

Ajustes: La Rinconada

La nueva presentada de Rojas Jr., ajustó con el estado de la pista fangosa este miércoles 27 de agosto 55 segundos exactos para 800 metros en silla, salió al tiro y contenida, así lo informó la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares