Cómo ajustó la gran opción de Gaceta Hípica queda listo para debutar en el 5y6 de la R33

El segundo meeting de la presente temporada 2025 se culmina este domingo 31 de agosto por lo que será un emocionante cierre con la estadística de jinetes y entrenadores que van pareja.

En esta ocasión, el hipódromo La Rinconada presenta la reunión 33, pues se incluye un total de 12 carreras sin carreras clásicas.

La octava competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de 4 y 5 años, ganadores de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.400 metros.

De 10 corredores está presente el importado Magic Shadow (USA) (número 3), el cual cuenta con la monta del efectivo jinete Jhonathan Aray y entrenado por Gabriel Márquez para el Stud Don Rafael V.

Este estadounidense, es un producto del semental japones Yoshida en Maggie Simon por Simon Pure. Reaparece luego 142 días para debutar en el principal óvalo venezolano, además se perfila como primer favorito y la gran opción para Gaceta Hípica.

Cabe mencionar que viene de cumplir campaña en los Estados Unidos con 2 victorias para 22 actuaciones. Su última competencia fue el 11 de abril del presente año, un Claiming de $8.000 para la distancia de la milla. Fue capaz de llegar sexto a 10 cuerpos del ganador Right Karma.

Este miércoles 27 de agosto, el conducido por Capriles galopó dos vueltas, en pelo, cómodo publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

