Hipismo

Presentada de Rubén Lanz realiza ajuste para sorprender en el 5y6

Es uno de los cinco ejemplares que le van a correr al entrenador en la reunión 33

Por Saúl García
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 10:07 am
Presentada de Rubén Lanz realiza ajuste para sorprender en el 5y6
José Aray
Suscríbete a nuestros canales

El último domingo del mes de agosto será protagonista de la última reunión del segundo meeting de la temporada en La Rinconada con un programa de 12 carreras a partir de las 1:00 de la tarde y el entrenador Rubén Lanz presenta a cinco purasangres.

NOTAS RELACIONADAS

Yegua de Rubén Lanz puede ajusta para sorprender en el 5y6

Una de las presentadas del experimentado entrenador venezolano será en la 12 y última carrera de la jornada y sexta válida del 5y6 nacional, donde le correrá Elorza Princess con la monta del aprendiz Ángel Ybarra.

La nacida el 20 de febrero del 2019 en el Haras Oropal y perteneciente al Stud Sermar, producto del semental Itsaknockout en Queen Margarita por Solitary Visión tiene este año una victoria en ocho presentaciones y una campaña general de tres triunfos en 37 competencias que ha corrido.

La mañana de este miércoles la madura de seis años realizó un ajuste de:

17 30,3 42,3 600MTS (EP) 55,3 2P 71/ SUPER COMODA Y MUY BIEN AL FINAL, según la hoja de anotaciones de la División de Toma tiempos del INH.

Con este ajuste, la yegua si llega a realizar una buena carrera puede sorprender en la carrera de las acumulados de la reunión 33.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Yordan Álvarez Hipismo Saratoga
Jueves 28 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo