Presentada de Rubén Lanz realiza ajuste para sorprender en el 5y6

El último domingo del mes de agosto será protagonista de la última reunión del segundo meeting de la temporada en La Rinconada con un programa de 12 carreras a partir de las 1:00 de la tarde y el entrenador Rubén Lanz presenta a cinco purasangres.

Yegua de Rubén Lanz puede ajusta para sorprender en el 5y6

Una de las presentadas del experimentado entrenador venezolano será en la 12 y última carrera de la jornada y sexta válida del 5y6 nacional, donde le correrá Elorza Princess con la monta del aprendiz Ángel Ybarra.

La nacida el 20 de febrero del 2019 en el Haras Oropal y perteneciente al Stud Sermar, producto del semental Itsaknockout en Queen Margarita por Solitary Visión tiene este año una victoria en ocho presentaciones y una campaña general de tres triunfos en 37 competencias que ha corrido.

La mañana de este miércoles la madura de seis años realizó un ajuste de:

17 30,3 42,3 600MTS (EP) 55,3 2P 71/ SUPER COMODA Y MUY BIEN AL FINAL, según la hoja de anotaciones de la División de Toma tiempos del INH.

Con este ajuste, la yegua si llega a realizar una buena carrera puede sorprender en la carrera de las acumulados de la reunión 33.