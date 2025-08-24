Esto es lo que paga los cuadros con 6 este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

En esta reunión dominical del domingo 25 de agosto, el juego de las mayorías en Venezuela, el 5y6 nacional, inició con una victoria de una pequeña sorpresa, el castaño Parrillero N°8 en la primera válida, montado por José Alejandro Rivero y presentado por Jefferson Daniel Rivas, en la que abonó un dividendo de Bs. 490,99 por concepto de ganador.

Montos: Ganadores Gala Hípica de Caracas

Luego en la segunda válida fue un triunfo lógico para la yegua Fast Sensations en el Clásico Internacional “Cruz del Ávila” (GI) ejemplar que contó con la montó Jaime “El General” Lugo y presentó Carlos José Radelli para las sedas del Stud "MamáAdelayMoneyrun".

En la tercera válida Clásico “Julián Abdala” (G3) fue una victoria para la potra Bella del Cielo una pensionada de Fernando Parilli Araujo ejemplar que se respondió al favoritismo del público apostador en el 5y6, ya que abonó un dividendo de Bs 70,12.

En la cuarta válida Clásico “Gradisco” (G2) mantiene el invicto el potro Star White, un hijo de Imaginary Sailor en Gran Venezuela y que al final se impuso en gran forma para dejar en el segundo lugar nuevamente al potro Zadkiel. El presentado de Carlos Luis Uzcátegui y deja dividendo de 76,81Bs.

La penúltima carrera considerada la de mayor envergadura como lo fue el Clásico Internacional “Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela” (G1) se convirtió en una victoria de punta a punta para el caballo maduro Padel con la silla del enérgico Jhonathan Aray y en taquilla su dividendo fue de 224,50Bs.

Para cerra la carrera de los acumulados con la victoria del debutante High Control (Usa) con la monta de Larry Mejías y el entrenamiento de Ismael Martínez este último se toma la primera foto de la temporada. El castaño responde al favoritismo del público apostador ya que abona dividendo de 91,74Bs por concepto de ganador.

5y6 nacional: Dividendos Carreras La Rinconada

El dividendo para los cuadros con 5 aciertos fue de Bs. 417,87, mientras que las combinaciones con 6 aciertos, que fueron (8978) en total, paga cada uno la cantidad de Bs.7.889,06, en una jornada que se caracterizó por la victoria de ejemplares lógicos y donde la revista lider Gaceta Hípica acertó un total de 11 ganadores.