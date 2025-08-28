Para no dudar: Este ejemplar logró uno de los mejores ajustes y podría buscar victoria en la R33

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 31 de agosto se disputará la trigésima tercera reunión en el hipódromo La Rinconada donde se disfrutarán de un total de 12 carreras, sin pruebas selectivas y marca el cierre del segundo meeting.

La primera competencia es para caballos nacionales e importados de 3 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.800 metros.

La Rinconada: Yasiel R33 Ciclo No Válido Datos hípicos

Yasiel (número 6), un castaño de cuatro años de edad, participa en la prueba inicial del ciclo no válido, con la monta del jinete Jean Carlos Rodríguez quien lo conoce a la perfección y se estrena en la cuadra del entrenador Antonio Bellardi para el Stud Los Deportistas. Es segundo favorito para Gaceta Hípica.

En su última actuación del día 20 de julio del presente año en el óvalo caraqueño llegó tercero a 13 cuerpos de Arrebol. Sin embargo, cuando quedó inscrito para participar en la reunión 30 quedó retirado por Disposición Reglamentaria.

Ajuste: La Rinconada

Es importante destacar que el nuevo pupilo de Bellardi trabajó de segunda vuelta y ajustó el miércoles 06 de agosto, 44’’1’’ para 600 metros, en pelo, muy cómodo, con información de la hoja de ajustes por la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

