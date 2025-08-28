Para no dudar: Este ejemplar logró uno de los mejores ajustes y podría buscar victoria en la R33

Este domingo 31 de agosto se disputará la trigésima tercera reunión en el hipódromo La Rinconada donde se disfrutarán de un total de 12 carreras, sin pruebas selectivas y marca el cierre del segundo meeting.
NOTAS RELACIONADAS
La primera competencia es para caballos nacionales e importados de 3 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.800 metros.
La Rinconada: Yasiel R33 Ciclo No Válido Datos hípicos
Yasiel (número 6), un castaño de cuatro años de edad, participa en la prueba inicial del ciclo no válido, con la monta del jinete Jean Carlos Rodríguez quien lo conoce a la perfección y se estrena en la cuadra del entrenador Antonio Bellardi para el Stud Los Deportistas. Es segundo favorito para Gaceta Hípica.
En su última actuación del día 20 de julio del presente año en el óvalo caraqueño llegó tercero a 13 cuerpos de Arrebol. Sin embargo, cuando quedó inscrito para participar en la reunión 30 quedó retirado por Disposición Reglamentaria.
Ajuste: La Rinconada
Es importante destacar que el nuevo pupilo de Bellardi trabajó de segunda vuelta y ajustó el miércoles 06 de agosto, 44’’1’’ para 600 metros, en pelo, muy cómodo, con información de la hoja de ajustes por la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).
Favoritos de la carrera: Ejemplares La Rinconada
- El Gran Coliseo: Es el ejemplar lógico para esta prueba, conducido por Franklin Puello Jr., bajo la preparación Dotwing Fernández que en entrevista realizada para este medio digital este miércoles 27 de agosto en los espacios de la pista de Coche, comentó lo siguiente: “La carrera se presenta con una velocidad accesible y él será el encargado de marcar el ritmo. Si mantiene su buena condición, creemos que será un firme candidato a la victoria, con el favor de Dios y la Virgen”.
- Prince Cheraf: Ejemplar que se estrena en la cuadra de William Laya conocido como “Pichirilo”, pues dará todo para este caballo tenga una destacada actuación y repite la monta de Yoelbis González.