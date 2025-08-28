Esta potra de Dotwing Fernández ajusta para su segunda victoria en una de las no válidas

Suscríbete a nuestros canales

La segunda carrera no válida del domingo 31 de agosto tiene como hora de partida a las 1:25 de la tarde, cuenta con una nómina de ocho hembras nacionales e importadas de tres y cuatro años a competir en una distancia de 1.300 metros.

Yegua de Dotwing Fernández ajusta para ganar el domingo

Una de las presentadas de la carrera será la entrenada por Dotwing Fernández, la tresañera Queen Paulette con la monta del jockey profesional Robert Capriles, quien la ha montado en las pruebas anteriores.

La castaña es una hija de Grand Adventure en Extrovertida por Documentary, nacida el 23 de febrero del 2022 en el Haras Los Samanes Polo & Racing y es propiedad del Stud Belaia, va a su tercera carrera como purasangre y ya cuenta con una victoria.

Su última presentación la realizó el pasado 26 de julio del año en curso, donde corrió 1.100 metros y finalizó cuarta a cuatro cuerpos de la ganadora Princesa Julie y marcó un parcial de 67’2. Según la hoja de trabajos y ajustes de la División de Toma tiempos del INH. La potra dejó parciales de:

14 27 40 600MTS (EP) 53 2P 70,3/ CONTENIDA.