Emisael Jaramillo con diez montas y dos Graded Stakes en Saratoga el sábado

Entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto del 2025, el jockey venezolano Emisael Jaramillo estará presente en el meeting de Saratoga para cumplir con diez compromisos de montas y dos de ellos en Graded Stakes bajo ejemplares del trainer criollo Jorge Delgado.

Emisael Jaramillo el fin de semana en Saratoga

El primero compromiso de montas de Jaramillo en Saratoga comenzará en la primera carrera del sábado en un Maiden Special Weigth de $80.000 con el dosañero Hong Kong Phoosey del trainer Rudy Rodríguez.

Mientras que la primera prueba de grado que participará el látigo criollo el sábado será en la décima carrera del programa donde se disputará el Flower Bowl Stakes G2 de $500.000 donde se subirá a la yegua de cuatro años, Madame Mischief.

Seguidamente, en la 11 carrera sabatina se disputará el Spiniway Stakes G1 de $300.000, en la cual, Emisael Jaramillo irá en el lomo de la potra invicta y favorita para ganar, Mythical, del entrenador venezolano Jorge Delgado.

A Jaramillo aún le quedarán dos montas en la jornada del sábado, primero con Whatchatalkinabout (NY) del trainer Wesley Ward en un Allowance Optional de $75.000 en distancia de 1.200 metros.

Y la última del sábado será un Alowance $110.000 donde el venezolano conducirá a Rothschild en una prueba de 1.700 metros. Para la tarde del domingo, Jaramillo cumplirá con dos compromisos de montas.

Primero en la segunda prueba con Force en un Maiden Special de $90.000 que se correrá en grama para el entrenador Carlos David, y luego en la 13 competencia dominical, con el pensionado de Rudy Rodríguez Handle On You en un claiming de $36.000 a correrse en arena.