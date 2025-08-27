Mythical con Emisael Jaramillo buscará esta prueba Grado 1 valorada en $300.000 en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Últimos momentos de la reunión de verano en el hipódromo de Saratoga, que se encuentra en Saratoga Springs, estado de Nueva York. El sábado que viene se llevarán a cabo 13 competencias, de las cuales tres serán de grado; estas son el Spinaway S. (G1), el Flower Bowl S. (G2) y el Prioress S. (G3), con un valor total de 975 mil dólares. Emisael Jaramillo participará con Mythical en el Spinaway S. (G1), que cuenta con una bolsa de $300,000 y una distancia de 1,400 metros, la cual atrajo a diez de las potras más destacadas de dos años en Estados Unidos.

Emisael Jaramillo por la gloria en un Grado 1

La undécima carrera de la jornada sabatina en el hipódromo de Saratoga, fue reservada para la Spinaway S. (G1), en distancia de 1.400 metros y una bolsa a repartir de $300.000 entre las cinco primeras juveniles de dos años que llegan en el marcador. Emisael Jaramillo, estará en las botas de Mythical, criada en Florida por Arindel, llega con un récord perfecto de 3 de 3 a esta competición que ofrece una plaza para la Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) en Del Mar.

Entrenada por Jorge Delgado, ha conseguido todas sus victorias con la monta del jinete venezolano Emisael Jaramillo, mientras ascendía en distancias y categorías. Debutó en abril en Gulfstream Park, ganando por 8 cuerpos y medio en una carrera de novatos de 4 furlongs y medio, antes de un par de carreras locales que la llevaron a ganar la Tremont de 5 furlongs y medio sobre machos el 5 de junio y la Adirondack (G3) de 6 furlongs y medio contra caballos de su misma raza el 3 de agosto.

Su última carrera, en el Adirondack (G3), Mythical mostró el camino a través de tiempos de 21,99 segundos y 44,86, deteniendo el reloj, mientras se mantenía en la tarea, en un tiempo final de 1:17,20 para 1.200 metros.

Emisael Jaramillo contará con estos rivales

La primera de ellas es Percy's Bar, que llevará la monta de Luan Machado, que llega después de ganar por cinco cuerpos en el Listed Debutante de seis furlongs el 29 de junio en Churchill Downs. Entrenada por Ben Colebrook, se entrenó para este evento en Keeneland, donde corrió media milla en 47.80 el 16 de agosto.

Ornellaia, que fue debutada por Falvien Prat, quien sede la silla Dylan Davis. La entrenada por Chad Brown, fue comprada por $1.1 millones en la subasta de potros de 2 años en entrenamiento de Fasig-Tipton Midlantic, donde trabajaba en 10.1.

Luego completan la nómina, las entrenadas por Todd Pletcher; Tommy Jo con Kendrick Carmouche y Steer Clear, José Lezcano, del Spendthrift Farm y Repole Stable, respectivamente. Luego Sina, con Jaime Rodríguez para el entrenador Brett Brinkman, Meringue, será guiada por Luis Rivera, Jr., para el entrenador Rodolphe Brisset, y el trío entrenado por Saffie Joseph, Jr. de Spirit Doll con Edgard Zayas, Rileytole con Reylu Gutierrez y Day to Day, con Ricardo Santana, Jr.

Destacamos que Todd Pletcher y el fallecido D. Wayne Lukas comparten el récord de más victorias en Spinaway con seis cada uno.