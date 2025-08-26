Hipismo

Nieta de Scat Daddy está lista para sorprender en su reaparecida en la primera válida del 5y6 dominical

La yegua tordilla para esta ocasión estrena cuadra en La Rinconada

Por Gustavo Mosqueda
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 03:58 pm
Nieta de Scat Daddy está lista para sorprender en su reaparecida en la primera válida del 5y6 dominical
Foto: José Antonio Aray
El último domingo del mes de agosto viene acompañado de la reunión número 33 de la campaña en el hipódromo La Rinconada, con un programa de doce carreras, el 5y6 nacional desde la séptima y dicha jornada pondría fin al segundo meeting de la temporada 2025.

La Rinconada: Nieta de Scat Daddy Sorpresa 5y6 nacional

En la séptima carrera, primera válida de la tarde, van a correr purasangres nacionales e importados de cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros, donde han sido anotados una nómina de 11 yeguas a participar, el entrenador José Gregorio Rodríguez recibe a la yegua Majestic Shot proveniente de la cuadra de Juan Carlos De Abreu y para esta ocasión será montada por el experimentado jinete Cristian Piguave.

Majestic Shot es una tordilla de cuatro años, el cual tiene un descanso de 182 días sin correr en una prueba oficial en el óvalo de La Rinconada la última vez que lo hizo fue el 2 de marzo del 2025. Esta pensionada del entrenador Rodríguez es un producto de Constructor White en María and Beto por Scatt Daddy, casualmente tanto padre como abuelo ya están fallecidos.

                                             

Pero si hablamos de Scat Daddy un gran purasangre recordado por hacer campaña de nueve actuaciones para cinco triunfos donde destacan los alcanzados a los tres años como: Florida Derby (GI), Fountain Of Youth S (G2).

                                             

Trabajos más recientes para Majestic Shot:

Ago 9 Traqueador: E/P 14.1 28 40.2 (600) 56.4/72// cómoda con remate de 12.2

Ago 15 C. Piguave:  E/P 14.4 27 39 (600) 51.4 2p 65.1/ 80.1// muy cómoda, mejoró con remate de 12.

 

 

Martes 26 de Agosto de 2025
Hipismo