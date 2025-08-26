Mucho cuidado con esta yegua que viene de ganar por más diez cuerpos y reaparece lista para la R33

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 31 de agosto, el hipódromo La Rinconada celebrará su 33ª reunión del año con una agenda de 12 carreras. Sin pruebas selectivas ni de grado, la jornada se centrará en el popular juego del 5y6, que comenzará a partir de la séptima competencia.

En la tercera carrera, una yegua que dejó una gran impresión en su última presentación regresa a la pista. Se trata de Wabi Sabi, la cual se prepara para competir en una carrera de 1.400 metros para yeguas de cuatro y cinco años, ganadoras de dos y tres competencias. La potra, entrenada por Rubén Lanz, contará con la monta de Robert Capriles para esta reaparición.

Un regreso muy esperado: Cuidado Reunión 33 La Rinconada

Wabi Sabi, una alazana de cuatro años hija de Constructor White, estuvo 126 días fuera de competencia. Su última carrera fue el 27 de abril de este año, donde se impuso de manera contundente con una ventaja de 12 cuerpos. Con un récord de 11 actuaciones y dos triunfos, la yegua buscará demostrar todo el potencial que le falta por desarrollar.

El padre de la potra, Constructor White, un hijo del semental campeón Tapit, fue un semental de gran calidad que, a pesar de no haber corrido, fue adquirido por $700.000 como yearling. Su línea de sangre incluye otros ganadores destacados como Lemon White y Winter Wonderland entre otros.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Wabi Sabi: Reaparece

Ago 16 R. Capriles E/P 31.4 44.2 58.1 71.1 (1000) 84.1 2p 97.4 muy cómoda con remate de 13.

Ago 23 R. Capriles E/P 15.2 31 44.1 57.3 (800) 71.3/89.3// súper cómoda con remare de 13.2. Tal como se puede apreciar en la hoja de trabajo publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos.