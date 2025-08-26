Tras un receso estratégico: Reaparece el caballo que generó gran expectativa en su primera carrera

Suscríbete a nuestros canales

En la reunión número 33 que se realizará este domingo 31 de agosto del presente año en el Hipódromo Internacional La Rinconada, regresa a las pistas el ejemplar Ap Gunner después de 350 días sin participar en pruebas públicas.

La Rinconada: Reaparece Caballo Expectativa Reunión 33 Dato

El purasangre lo hará en la cuarta válida del 5y6, carrera que viene a disputarse a las 4:45 pm. Una competencia en distancia de 1300 metros donde enfrentará un total de diez rivales en un lote para caballos nacionales e importados de cuatro años no ganadores con premio a repartir de $16.000.

Los fuertes enemigos que se muestran en el papel son: Luigino, que recibe descargo de 4 kilos por parte de su jinete el aprendiz Omar Rivas, y Caminante que repite la distancia donde lo hace mejora cabe destacar que será guiado nuevamente por Aldry Siso.

No podemos olvidar que el día de su debut el 11 de agosto del 2024 el caballo se corrió de dato y en esa ocasión con la monta de Jean Carlos Rodríguez el presentado de Aldo Traversa arribó en la octava casilla.

Posteriormente casi un mes después es inscrito, pero con la monta de Kervin Briceño donde fue capaz de puntear parte del recorrido para caer en la sexta casilla a solo cinco cuerpos y medio del ganador de ese día Gran Morey.

En esta ocasión el trainer Aldo Traversa encargado de entrenar este ejemplar propiedad del Stud “PETE” confía la oportunidad por primera vez al joven aprendiz Jesús Adames que será el encargado de guiarlo con oportuno descargo de tres kilos.

Así se ha visto en cancha: La Rinconada

Según se observa en la hoja de trabajos publicada por el Instituto Nacional de Hipódromos, Ap Gunner ejercitó el pasado 24 de mayo trabajo con Leandro Altuve E/S 17.2 32.1 45.2 58.2 (800) 72.2/88.2// cómodo con remate de 13 de segunda vuelta.

31 de mayo L. Altuve E/S 16 30.2 44.2 (600) 58/72.2//88.4/// cómodo con remate de 14 de segunda vuelta.