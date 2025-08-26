Hipismo

Atentos reaparece ejemplar que es muy veloz en recorrido de apenas 1.100 metros en La Rinconada

El hijo de King Tesa para esta ocasión estrena cuadra

Por Gustavo Mosqueda
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 03:04 pm
Atentos reaparece ejemplar que es muy veloz en recorrido de apenas 1.100 metros en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

Uno de los ejemplares que no puede subestimar a la hora de realizar las diferentes jugadas exóticas en la cuarta carrera no válida a efectuarse en La Rinconada, no es que Rey Del Castillo un tordillo de cinco años que retorna a la pista luego de 203 días sin correr en la arena de Coche.

NOTAS RELACIONADAS

La Rinconada: Caballo Veloz 1.100 metros Dividendo

Cabe destacar que para esta ocasión es presentado por Deivis Guevara y a pesar de que el ejemplar tiene cinco años apenas ha participado en catorce ocasiones y todavía no ha conseguido su primera victoria. Sin embargo, su última actuación del pasado 8 de diciembre del pasado año arribó en el segundo lugar a cuatro cuerpos del ganador Golden Bros.

                                       

Rey del Castillo es un hijo de King Tesa en La Del Castillo por Grand Adventure, nacido y criado en el Haras Bello Monte y que defiende los colores del Stud “Iñaki II”.

El ejemplar para esta ocasión usará los implementos: V (Vendas), BB (Bozal Blanco) y La (Lengua Amarrada). Como dato curioso tenemos que hasta el momento esta yunta en dos ocasiones no ha podido conseguir la primera victoria y se espera que eso cambie para este domingo.

Ejercicios: La Rinconada Datos hípicos

Ago09 A. Astudillo E/P 16 32 (400) recta de enfrente, de carrerón con remate de 16.

Ago 23 O. Rivas E/P 13 27.1 (400) recta del enfrente, contenido con remate de 14.1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 26 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo