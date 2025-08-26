Atentos reaparece ejemplar que es muy veloz en recorrido de apenas 1.100 metros en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los ejemplares que no puede subestimar a la hora de realizar las diferentes jugadas exóticas en la cuarta carrera no válida a efectuarse en La Rinconada, no es que Rey Del Castillo un tordillo de cinco años que retorna a la pista luego de 203 días sin correr en la arena de Coche.

Cabe destacar que para esta ocasión es presentado por Deivis Guevara y a pesar de que el ejemplar tiene cinco años apenas ha participado en catorce ocasiones y todavía no ha conseguido su primera victoria. Sin embargo, su última actuación del pasado 8 de diciembre del pasado año arribó en el segundo lugar a cuatro cuerpos del ganador Golden Bros.

Rey del Castillo es un hijo de King Tesa en La Del Castillo por Grand Adventure, nacido y criado en el Haras Bello Monte y que defiende los colores del Stud “Iñaki II”.

El ejemplar para esta ocasión usará los implementos: V (Vendas), BB (Bozal Blanco) y La (Lengua Amarrada). Como dato curioso tenemos que hasta el momento esta yunta en dos ocasiones no ha podido conseguir la primera victoria y se espera que eso cambie para este domingo.

Ago09 A. Astudillo E/P 16 32 (400) recta de enfrente, de carrerón con remate de 16.

Ago 23 O. Rivas E/P 13 27.1 (400) recta del enfrente, contenido con remate de 14.1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.