Conoce la hazaña que puede conseguir Emisael Jaramillo este sábado en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del sábado 30 de agosto del 2025 en el hipódromo de Saratoga se correrá la penúltima jornada del meeting del mismo nombre con una programación de 13 carreras donde se disputarán tres pruebas clásicas.

Emisael Jaramillo por su primer G1 como jockey en Estados Unidos

Uno de los Graded Stakes del sábado en Saratoga será el Spinaway Stakes G1 de $300.000 reservado para potras de dos años en distancia de 1,400 metros donde el jockey venezolano Emisael Jaramillo conducirá nuevamente a la dosañera Mythical del venezolano Jorge Delgado.

La potra que va invicta en tres presentaciones en el año y ha conseguido dos Stakes y un G3 en el meeting de Saratoga, ahora ira por su G1 como purasangre de carreras luego de haber alcanzado el Tremont Stakes el pasado cinco de junio y luego el Adirondack Stakes G3 el 3 del mes en curso.

Mythical es una potra nacida el 22 de junio del 2023 en Arindel Farm es un producto del semental St Patrick’s Day en la yegua Lailoni por Brethren y es entrenado por el venezolano Jorge Delgado y tiene la monta fija del criollo Emisael Jaramillo. La hora de partida será a las 5:38 PM y será la 11 de 13 que se correrán ese día.

En caso de ganar el sábado la potra con el látigo venezolano, sería para Emisael Jaramillo ganar su primera prueba clásica de grado 1 en Estados Unidos desde que se residenció en el 2015. Jaramillo ha conseguido en su carrera 18 pruebas de grado en los óvalos del norte, pero ninguno ha sido G1, y la mayoría han sido G3.