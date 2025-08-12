Emisael Jaramillo es el jockey venezolano con la racha activa de 100 o más triunfos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El jockey profesional venezolano Emisael Jaramillo llegó la tarde de este domingo 10 de agosto del 2025 a su victoria número 100 del año 2025 y completó por décima temporada consecutiva en su campaña en Estados Unidos.

Con el triunfo del domingo en la primera competencia de la programación dominical con el purasangre Secret Revenge del entrenador Michael Lerman en un Maiden Special Weigth de $56.000, Jaramillo se convierte en el jockey venezolano con la racha activa de más años en Estados Unidos consiguiendo 100 o más victorias.

Jaramillo comenzó su racha de victorias en el 2016, año en el cual logró completar 202 victorias en 1006 montas para un 20% de efectividad, racha que no ha sido cortada hasta los momentos y que la tiene en 100 triunfos en 541 montas cumplidas a falta de poco más de cuatro meses para que finalice el 2025.

La segunda racha activa más larga la tiene el joven profesional Mychel Sánchez con nueve años seguidos de 100 o más triunfos alcanzados y que en este momento lleva 180 en la presente temporada y busca que sea la tercera con 200 o más lauros obtenidos, su primera temporada de tres cifras la logró en el 2017 con 118 y cuenta en su carrera con 1.706 victorias alcanzadas.

Y la tercera racha más larga y activa hasta el 2025 es la del jockey profesional y cinco veces campeón de meeting en Tampa Bay Downs, Samy Camacho con ocho años seguidos y que esta temporada ya tiene 110 visitas al paddock de ganadores y la inicio en 2018 con 211.