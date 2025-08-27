Mira la cifra histórica que consigue este propietario en Japón

La tercera carrera celebrada en el hipódromo de Chukyo el pasado 23 de agosto marcó un momento especial en la historia de las carreras de caballos para dos años. Esta carrera inaugural, disputada sobre una distancia de 1.400 metros en césped, contó con un campo de nueve competidores y tuvo como gran vencedor a Meisho Hakkei, quien partía como favorito.
NOTAS RELACIONADAS
Esta victoria no solo destacó por el desempeño del caballo, sino que también representó un hito significativo para el propietario Yoshio Matsumoto, de 87 años, ya que fue su triunfo número 2.000 en su carrera como criador y dueño de caballos de carreras.
Yoshio Matsumoto consigue marca histórica en Japón
Yoshio Matsumoto, fundador y director ejecutivo de Kishiro Co., una reconocida empresa especializada en la fabricación de motores marinos, inició su trayectoria en el mundo de las carreras en 1974. Desde entonces, ha sido una figura emblemática en la Asociación de Carreras de Japón, con Meisho Hakkei convirtiéndose en el jinete número 27.629 en portar la emblemática seda azul de Matsumoto con una banda rosa, un símbolo de su larga y exitosa presencia en el deporte hípico nacional. Esta victoria reafirma su legado y pasión por las carreras de caballos, consolidándolo como uno de los propietarios más destacados y respetados en Japón.
Yoshio Matsumoto una historia de más de 40 años
El primer ganador de Matsumoto llegó en 1976 en Kioto con Meisho Green. Matsumoto ganó su primera carrera de grado en 1983, cuando Meisho King ganó el Kabutoyama Kinen en Fukushima, y su primera carrera de grado 1 en 2001, cuando Meisho Doto ganó el Takarazuka Kinen en Hanshin.
En 2006, Meisho Samson, entrenado por Shigetada Takahashi, ganó el Satsuki Sho (G1) y el Tokyo Yushun (G1), la primera y segunda etapa de la Triple Corona Japonesa para potros de 3 años. Además de estas carreras, Meisho Samson ganó el Tenno Sho de Primavera (G1) y el Tenno Sho de Otoño (G1) en 2007. Meisho Samson es uno de los cinco únicos caballos que han completado el doblete del Tenno Sho en el mismo año.
Más recientemente, Meisho Tabaru, un potro de 4 años por Gold Ship, entrenado por Mamoru Ishibashi, un ex jockey que montó a Saisho Samson en el Satsuki Sho (G1) y el Tokyo Yushun (G1) en 2006, ganó el Takarazuka Kinen (G1) el 15 de junio en Hanshin.