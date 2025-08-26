El alemán Thore Hammer Hansen se alzó con el campeonato de jinetes en Japón

Suscríbete a nuestros canales

El pasado fin de semana sábado 23 y domingo 24 de agosto, la pista de Sapporo en Hokkaido dio la acogida del World All-Star Jockeys 2025. En esta celebración deportiva equina, catorce jinetes competieron en cuatro competencias cada una durante dos días, y un sistema de puntuación establecerá al vencedor. En la misma el jinete alemán Thore Hammer Hansen se alzó con el campeonato.

Thore Hammer Hansen se erige como nuevo campeón del World All-Star

La Asociación Japonesa de Carreras fundó el Campeonato Mundial de Jockeys de Estrellas en 1987, que se celebraba en el Hipódromo de Hanshin el primer fin de semana de diciembre con el nombre de "World Super Jockeys Series". En 2015, se trasladó al Hipódromo de Sapporo y se celebra en agosto con el nuevo nombre.

Hammer Hansen, este año se convirtió en el segundo alemán que se queda con el World All Star Jockeys, después de que Andreas Suborics lo consiguiera en 2004 y 2006. Hansen, sumó 73 puntos, producto de dos victorias, un cuarto lugar y un décimo puesto. El australiano Craig Williams, quien consiguió 66, con una victoria, un segundo y tercer lugar, y un décimo tercero. El pódium lo completó el japonés Ryusei Sakai, con 40 puntos.

Francisco Leandro, el único representante sudamericano finalizó con 37 puntos, en la versión 2025 del World All Star Jockeys. Leandro, de origen brasileño y con varios años lidera los rankings del rubro en la Argentina, fue un enorme representante para la hípica de esta parte del mundo, siguiendo los pasos de sus compatriotas Joao Moreira y Eurico da Silva, que supieron quedarse con el título en el torneo en ediciones anteriores.

El ganador se escogió por un sistema de puntuación que estableció al vencedor. El campeón del evento recibió ¥3 millones (aprox. US$19.100), además de un trofeo valorado en ¥300.000 (aprox. US$1.910).