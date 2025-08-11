Se adelantan preparativos para el All Star Jockeys de Japón

Suscríbete a nuestros canales

El 23 y 24 de agosto, la pista de Sapporo en Hokkaido será el lugar de acogida del World All-Star Jockeys 2025. En esta celebración deportiva equina, catorce jinetes competirán en cuatro competencias cada una durante dos días, y un sistema de puntuación establecerá al vencedor.

Craig Williams busca erigirse campeón en el All Star Jockeys de Japón

Seis de los jinetes son invitados del extranjero, incluyendo a Cristian Torres de Estados Unidos. Otros jinetes internacionales son Alexis Badel de Hong Kong, Francisco Gonçalves de Argentina, Thore Hammer-Hansen de Alemania, Karis Teetan de Hong Kong y Craig Williams de Australia. Si bien esta es la primera vez que Gonçalves, Hansen y Torres participan en el All-Star Jockeys Mundial, Williams ya ha competido en este evento 12 veces y se proclamó campeón en 2007.

Los representantes japoneses son Yuichi Kitamura, Keita Tosaki, Ryusei Sakai, Yutaka Take, Norihiro Yokoyama, Takeshi Yokoyama, Christophe Lemaire y Masashige Honda, quien trabaja en Funabashi de la Asociación Nacional de Carreras. Norihiro Yokoyama, de 57 años, y Takeshi Yokoyama, de 24, son padre e hijo. Si bien este es el undécimo intento de Norihiro y el tercero de Takeshi, es la primera vez que padre e hijo corren juntos en el World All-Star Jockeys.

La Asociación Japonesa de Carreras fundó el Campeonato Mundial de Jockeys de Estrellas en 1987, que se celebraba en el Hipódromo de Hanshin el primer fin de semana de diciembre con el nombre de "World Super Jockeys Series". En 2015, se trasladó al Hipódromo de Sapporo y se celebró en agosto con el nuevo nombre.

Como bien se indicó al comienzo, el ganador se escogerá por un sistema de puntuación que establecerá al vencedor. El campeón del evento recibirá ¥3 millones (aprox. US$19.100), además de un trofeo valorado en ¥300.000 (aprox. US$1.910).